Тайбэй, 5 декабря, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Тайваня Сюй Гоюн подал в отставку, сообщает 5 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

Zil Chang Сюй Гоюн

Свой поступок министр объяснил серьёзными проблемами со здоровьем.

В ответ на это решение премьер-министр Су Чжэньчан выразил надежду, что глава МВД всё же останется на своем посту.

Премьер-министр заявил, что сокрушительное поражение правящей Демократической прогрессивной партии на выборах в местные органы власти 26 ноября, где она выиграла только пять из 21 поста руководителей городов и округов, потребовало от правящей партии и её административной команды «прямо смотреть в лицо результатам выборов и заниматься самоанализом».

После поражения президент Тайваня Цай Инвэнь вынуждена была покинуть пост председателя ДПП, который она занимала 14 лет подряд.