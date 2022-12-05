Токио, 5 декабря, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Ветеран японской сборной по футболу защитник Юто Нагатомо заявил, что японские футболисты должна сражаться с мужеством самураев, чтобы выиграть у Хорватии и впервые пробиться в финальную восьмерку чемпионата мира, сообщает 4 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

Цитата из к/ф «Последний самурай». Реж. Эдвард. Цвик. 2003. США Японские самураи

36-летний игрок отметил, что хотя тактика и имеет важное значение, но если футболисты испытывают страх на поле, то она не поможет.

«Прежде чем самураи отправились в бой, они полировали свое оружие и пытались улучшить свою технику, но если они были напуганы во время боя, то они не смогли бы правильно использовать своё оружие. То же самое и в футболе», — сказал футболист.

Нагатомо ещё раз подчеркнул, что главное — это иметь смелость, и во время игры с хорватами они эту смелость должны продемонстрировать.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу в Катаре японская сборная одержала сенсационные победы над немцами и испанцами.