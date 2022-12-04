Шарлотт, США, 5 декабря, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Примерно 45 тысяч домохозяйств и предприятий остались без света из-за акта «преднамеренного вандализма» в американском штате Северная Каролина, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Происшествие преимущественно затронуло округ Мур. В заявлении окружного шерифа Ронни Филдса сказано, что пострадало несколько электрических подстанций.

Представитель электросетевой компании Duke Energy Джефф Брукс сообщил журналистам, что работа по восстановлению электроснабжения «будет сложной» и «невозможно оценить время» для решения проблемы, поскольку ситуация затронула целую сеть объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в американском городе Бетесда (штат Мэриленд) вандалы повредили три церкви, две из которых подожгли.