Берлин, 5 декабря, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц пытается изучить характер и ход мыслей президента России Владимира Путина путем чтения книг о российском лидере, а также статей, которые написал сам Путин, сообщает журнал Spiegel.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

Глава правительства ФРГ хочет понять, с кем советуется президент РФ и какая литература влияет на него, а также на какие теоретические концепции опирается Путин в своей политике.

Кроме того, чтобы побольше узнать о российском лидере, Шольц беседовал с болгарским политологом, «экспертом по Путину» Иваном Крастевым и консультировался с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий в ходе переговоров с главой правительства Германии, которые прошли в сентябре.