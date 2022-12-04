Мехико, 4 декабря, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Судья Роберто Элиас Мартинес скончался в результате нападения в штате Сакатекас в центральной части Мексики, сообщил в своем микроблоге председатель Верховного суда штата Артуро Нале Гарсия.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошел возле дома погибшего в городе Гваделупе. В момент, когда судья садился в свой автомобиль, в него начали стрелять.

Мартинес получил два ранения в голову и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а после умер.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября генерал Национальной гвардии Мексики Исела Родригес, возглавляющий подразделение ведомства в Сакатекасе, погиб в ходе операции по борьбе с организованной преступностью.