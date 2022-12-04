Анкара, 4 декабря, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Турция занимается подготовительными работами по проекту строительства газового хаба, 4 декабря заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал ТRТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Он напомнил, что идею создания такого хаба, который снабжал бы газом Европу через Турцию, предложил президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил, что несколько европейских стран обратились к Анкаре по вопросу закупки природного газа.

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