Донецк, 4 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Две женщины в результате обстрела Донецка Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения. Об этом 4 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

«При обстреле Ворошиловского района пострадали 2 женщины, анкетные данные уточняются», — написал он.

Также представительство ДНР в СЦКК сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона «Донбасс-Арена».

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось об обстреле Ворошиловского района Донецка из РСЗО БМ-21 «Град». Всего с 16:05 по 16:35 мск было выпущено восемь ракет.