Сухум, 4 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Глава Татарстана Рустам Минниханов 4 декабря прибыл в Сухум с неофициальным визитом, где его принимал президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба абхазского президента.

presidentofabkhazia.org Президент Абхазии Аслан Бжания (слева) и глава Татарстана Рустам Минниханов

Сообщается, что визит проходил с целью укрепить связи в сферах экономики и туризма.

«Наши отношения носят давний характер. В период отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Республика Татарстан оказывала неоценимую помощь нашей республике», — сказал Бжания по случаю визита Минниханова.

Глава Татарстана отметил, что первый глава республики Минтимер Шаймиев в 90-е установил дружеские отношения с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой. С тех пор хорошие отношения между республиками сохранились.

«Мы очень хотим активно присутствовать здесь, хотим, чтобы и абхазский бизнес присутствовал в России через нашу республику», — сказал Минниханов.

Он сообщил, что в ходе визита объехал ряд населённых пунктов в Абхазии. По его мнению, Абхазия является очень красивой страной, которая только нуждается в «огранке». Минниханов добавил, что в этой республике есть много инвестиционных проектов.

Напомним, Бжания в июле 2022 года посетил Татарстан с официальным визитом. Минниханов впервые был в Абхазии с официальным визитом в октябре 2015 года.