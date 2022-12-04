Вашингтон, 4 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Союзники США в Европе оказались не готовы следовать курсу Вашингтона в отношении России и Китая. Это стало серьезной проблемой для США, считает бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

«Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. <…> Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американскому политическому курсу», — приводит слова Кропси National Interest.

По мнению эксперта, Франция и Германия стремятся к урегулированию украинского кризиса, так как они усматривают в нём причины усиления вмешательства США в дела Европы. При этом сами эти страны еще со времен холодной войны пытаются добиться большей независимости от США.

Еще одним важным противоречием в вопросе установления полного сближения США и ЕС стал закон о снижении инфляции, принятый Вашингтоном. Он стал угрозой для экономики Европы. Между тем власти США никак не отреагировали на это, чтобы обратить внимание на проблему и улучшить условия для экономической стабильности ЕС.

Несмотря на проблемы с взаимопониманием со странами Европы, США не желают отказываться от неё, так как европейский континент — это в первую очередь потенциал экономической мощи и политического капитала, а также технических возможностей. Кроме того, в Европе множество географических рычагов влияния, которые могут стать критически важными для китайско-американских отношений.