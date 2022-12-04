Донецк, 4 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому району города Донецка Донецкой Народной Республики. Об этом 4 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО «Град»

По последним данным, киевские боевики в 16:36 мск по направлению н. п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский район) выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Информация о разрушениях и пострадавших в результате обстрела уточняется.

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