Луганск, 4 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Больше половины мирных жителей Кременной Луганской Народной Республики эвакуировались из-за постоянных артобстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший посол ЛНР Родион Мирошник в Москве 4 декабря.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Много людей выехало, в том числе вместе с эвакуированными по распоряжению правительства отдельными социальными учреждениями», — заявил Мирошник.

Также бывший посол добавил, что артиллерийская канонада в районе Кременной звучит почти круглосуточно. 4 декабря обстрелы были по центру города. Отмечается, что в статистику не попадают прилетающие минометные и гранатометные обстрелы.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об успешном срыве атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной.