Кацина, Нигерия, 4 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В городе Фунтуа, расположенном в штате Кацина на северо-западе Нигерии, вооружённая банда напала на мечеть. Об этом 4 декабря сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев.

Нигерия

Как рассказали журналистам, боевики подъехали к мечети на мотоциклах и начали стрелять, вынудив верующих бежать. Погибли 12 человек, в том числе имам.

Кроме того, бандиты взяли заложников.

Сообщается, что банда требует от местных жителей плату за «защиту», тогда им разрешат заниматься сельским хозяйством и собирать урожай. На место отправили специальное подразделение полиции.