Тегеран, 4 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Служба безопасности Ирана обнаружила более 3 тыс. единиц контрабандного оружия. Запасы оружия были выявлены в ходе оперативных мероприятий в провинции Лурестан на западе страны, пишет агентство Tasnim.

Оружие

Всего, по данным издания, выявлено 3109 единиц оружия и 24 тыс. патронов различного калибра, нелегально ввезенных в Иран. По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 28 человек, их автотранспорт в количестве 15 единиц арестован.

Ранее сообщалось, что с марта 2022 года в Иране, по данным представителя сил безопасности полковника Мехди Хаджияна, было изъято 29 тыс. единиц контрабандного оружия. Рост числа преступлений в этой сфере составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в ноябре 2022 года в иранской провинции Западный Азербайджан была задержана группа террористов, которая пыталась ввезти контрабандное оружие и боеприпасы. Они планировали использовать вооружение в ходе беспорядков против сотрудников полиции и гражданского населения.