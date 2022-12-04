Донецк, 4 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Подразделения ВС РФ поразили временный пункт дислокации националистического формирования киевского режима в районе села Диброво в Лиманском районе ДНР. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 4 декабря ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.