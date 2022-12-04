Луганск, 4 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены российскими военными в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР), сообщил 4 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Представитель Минобороны РФ отметил, что за сутки на этом направлении потери ВСУ превысили 80 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены один танк, бронеавтомобиль и боевая машина пехоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции ЛНР, за сутки 3 декабря в республике уничтожено до 65 бандеровских боевиков.