Луганск, 4 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Неудачную попытку атаковать на краснолиманском направлении предприняли 4 декабря ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Уточняется, что попытку наступать на позиции российских военных предприняли две ротные тактические группы ВСУ. Они попытались атаковать ВС РФ в направлении села Червонопоповка, посёлка Житловка и села Площанка.

«В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 декабря, ВСУ также предприняли безуспешную попытку наступать на краснолиманском направлении.