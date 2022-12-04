Тбилиси, 4 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили во главе парламентской делегации посетит с рабочим визитом Нидерланды и Люксембург в период с 5 по 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Сообщается, что в рамках визита Папуашвили встретится в Нидерландах с председателем Палаты представителей королевства Верой Бергкамп и председателем сената Яном Брюином. В Люксембурге пройдёт встреча со спикером палаты депутатов герцогства Фернаном Этгеном и другими народными избранниками.

Ранее грузинская делегация парламентариев от правящей партии «Грузинская мечта» посетила Испанию, Португалию и Германию.

Напомним, Брюссель в июне отказался предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз, поставив условием выполнить 12 «рекомендаций». Представители правящей партии пытаются получить поддержку в странах ЕС в данном вопросе, чтобы добиться получения статуса.