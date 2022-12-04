Лондон, 4 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Британское правительство рассматривает возможность замены бастующих работников госструктур военнослужащими. Об этом председатель правящей Консервативной партии Надим Захави заявил 4 декабря в интервью телеканалу Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Власти, пояснил он, хотят свести к минимуму последствия возможных масштабных забастовок. Работники госструктур в связи с высокой инфляцией требуют повышения заработной платы. Правительство сигнализирует профсоюзам о том, что нужно прийти к договорённостям, но работает и над запасными вариантами.

Так, военнослужащими могут на время заменить пограничников, проверяющих порты и воздушные гавани, работников Национальной службы здравоохранения, водителей карет скорой помощи.

«Мы должны иметь возможность предоставить безопасный уровень лечения и поддержки пациентам. Мы должны попытаться минимизировать [последствия] нарушения [в работе ряда служб]», — сказал Захави.

Повышение зарплат в госсекторе, отметил он, спровоцирует дальнейший рост цен и станет дополнительной нагрузкой на бюджет, поэтому власти не пойдут на такой шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Великобритании проходят массовые забастовки. Представители ряда профессий требуют поднять им зарплату на фоне инфляции. В декабре ожидаются забастовки в медицинском секторе, что может привести к отмене 140 тыс. операций и врачебных приёмов.

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