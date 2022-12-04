Берлин, 4 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за подписанного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции (Inflation reduction act, IRA). Об этом 4 декабря в интервью медиагруппе Funke заявил председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге.

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Он пояснил, что такое предложение основывается на том, что на переговорах между ЕС и США «не удастся согласовать и небольших изменений в реализации IRA». Его базовая структура сохранится, уверен европарламентарий.

«В этой связи я считаю необходимым, чтобы ЕС быстро в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО. Тем самым мы получим ясность в том, что действия США однозначно несовместимы с нормами ВТО», ― подчеркнул Ланге.

Однако Евросоюзу на этом останавливаться не стоит. ЕС, по его словам, должен усилить поддержку своей промышленности, изучив возможности снизить цены на энергоносители, которые в десять раз выше, чем в США.

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Эксперт по экономическим вопросам в Европарламенте Маркус Фербер (германский Христианско-социальный союз) считает, что IRA «грозит значительно ухудшить и без того сложную экономическую ситуацию в Европе», и призвал Вашингтон сделать шаг навстречу Европе.

«Если этого не произойдет, Еврокомиссия должна задуматься об активизации своих инструментов по защите торговли», ― указал Фербер.

Напомним, в августе президент США Джо Байден подписал пакет инициатив, предусматривающий выделение властями $430 млрд на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата. В него, в частности, вводят преференции для компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии.

Депутаты Европейского парламента (ЕП) Маркус Фербер и Бренд Ланге призвали ЕС к жёсткому курсу в отношении Соединённых Штатов из-за закона о снижении инфляции. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что IRA, предоставляющий субсидии для американских компаний, негативно отразится на отношениях между странами Запада.