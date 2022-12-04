Москва, 4 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев объявил 4 декабря о приостановке своей спортивной карьеры.

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«Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу», — приводит его слова ТАСС.

Также Минеев, который ранее был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и получил отсрочку из-за предстоящего боя, отметил, что он пройдёт дополнительную подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.

Отметим, 32-летний Владимир Минеев был чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, одержав 26 побед (12 нокаутом) и потерпев два поражения. Также он выиграл 16 боёв в ММА, один проиграл, и один его бой закончился вничью.