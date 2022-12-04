Кишинёв, 4 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Пять пограничных переходов на молдавско-украинской границе закрылись из-за того, что на Украине продолжаются блэкауты. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба пограничной полиции.

(сс) Didgeman Шлагбаум

«Приостановлено движение на КПП «Чадыр-Лунга — Новые Траяны», «Вулканешты — Виноградовка», «Мирное — Табаки», «Сэиць — Лесное», «Унгурь - Броница», — отметили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что переходы могут открываться для пешеходов. Тем, кто собирается выехать за границу, рекомендуется заблаговременно уточнять, какие КПП и в каком режиме работают.

По данным полиции, за последние сутки границу Молдавии пересекли 44 825 раз, в том числе 23 548 пересечений было на границе с Румынией. С территории Украины въехали 5343 человека, выехали туда — 5277 человек.