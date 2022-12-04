Париж, 4 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил бывшего председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в том, что она ведет «речь о капитуляции» с начала спецоперации на Украине, потому что «является другом российской власти». Об этом глава французского государства заявил в интервью парижскому журналу Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

«Мадам Ле Пен с самого начала говорила о капитуляции, потому что она друг российской власти, это не открытие. Она является другом России и врагом НАТО», — заявил Эммануэль Макрон.

Радуясь тому, что французы выбрали его, а не кандидата от «Национального объединения» во втором туре президентских выборов, Эммануэль Макрон отметил, что, если бы Марин Ле Пен была на его месте, «это была бы изоляция, маргинализация Франции».

Президент Франции назвал «ложными и опасными» обвинения Марин Ле Пен в том, что он поставил под угрозу безопасность Франции ради Украины.

«Главнокомандующий Вооруженными силами, которым я являюсь, может заверить вас, что всякий раз, когда мы что-то поставляем, мы делаем это, сохраняя весь наш потенциал для защиты национальной территории, наших критически важных позиций и наших граждан», — заверил Эммануэль Макрон.

Восемнадцать орудий Caesar, флагман французской артиллерии, с дальностью стрельбы 40 км были отправлены на Украину, и еще шесть могут отправить в ближайшее время.

Напомним, ранее Марин Ле Пен обвинила главу французского государства в том, что он поставил под угрозу безопасность Франции, отправив киевскому режиму пушки Caesar.