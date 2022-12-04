Москва, 4 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Москве побит рекорд суточного атмосферного давления 68-летней давности. Об этом 4 декабря сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста гидрометеорологического центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Maria Eklind Разбитый барометр

«В столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодн к 09:00 показания барометра вышли на пик — 772,2 мм рт. ст., что на 25 единиц выше нормы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 68 лет с 1964 года, когда было зафиксировано атмосферное давление в 766,8 мм рт. ст.

В конце Тишковец добавил, что с сегодняшнего дня фон атмосферного давления начнет медленно понижаться, что приведет к возвращению нормального климата.

Ранее ИА REGNUM передавало сообщение научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о показателях температуры в столице на 7-8 градусов ниже нормы.