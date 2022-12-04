Ереван, 4 декабря, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении опровергло заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле позиций сил республики с армянской стороны, сообщили 4 декабря в пресс-службе ведомства.

Минобороны Армении Вооруженные силы Армении

В Минобороны Армении назвали «очередной дезинформацией» распространенное военным ведомством Азербайджана заявление о том, что подразделения ВС Армении 4 декабря в 02:50 по московскому времени открыли огонь по восточной части армяно-азербайджанской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Баку, обстрел произошёл с позиций Юхары Шорджа (Варденисский район, Армения) в направлении населённого пункта Зяйлик (Кельбаджарский район, Азербайджан).