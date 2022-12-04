Джакарта, 4 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Извержение вулкана Семеру произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает 4 декабря агентство CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

Извержение вулкана случилось в 02:46 по западно-индонезийскому времени. Высота столба пепла и дыма достигла 1500 метров над вершиной горы.

Вулкан начал извергать горячие облака, расстояние скольжения которых достигло 7 км. Местных жителей попросили не вести никакую деятельность в радиусе 5 км.

Власти Индонезии начали эвакуацию населения из прилегающих к вулкану районов.

Напомним, вулкану, высота которого составляет 3676 метров над уровнем моря, с 16 декабря 2021 года присвоен уровень «предупреждения».