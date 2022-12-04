Алчевск, ЛНР, 4 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 4 декабря сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Отмечается, что обстрел Алчевска со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 07: 05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ясиноватая и посёлок Майорск в Донецкой Народной Республике были обстреляны киевскими боевиками.