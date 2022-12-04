Рим, 4 декабря, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Автопроизводитель из Италии Fiat объявил 3 декабря о запуске своего первого виртуального магазина с шоурумом.

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При этом запущенный компанией магазин в метавселенной, использующий виртуальную и дополненную реальность, называется Fiat Metaverse Store, и он был создан совместно с Touchcast и Microsoft.

В данный момент в продаже в магазине имеется только электромобиль Fiat 500 La Prima, однако к концу 2022 года в нём должна быть представлена вся серия Fiat 500, а в начале 2023 года — весь модельный ряд итальянского автопроизводителя.

Также в магазине имеется виртуальный сотрудник, который может показать этот электромобиль, а в шоуруме возможно будет выбрать тип кузова, цвет и интерьер машины и даже взять автомобиль на тест-драйв по виртуальной трассе La Pista 500.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что на заводе японской автомобильной корпорации Toyota в Санкт-Петербурге начался процесс консервации производственных мощностей.