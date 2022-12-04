Афины , 4 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Со складов НАТО в районе Козани, расположенной в северной части Греции в Македонии, Киеву везут крупную партию боеприпасов. Об этом 3 декабря сообщил портал thestival. gr.

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Уточняется, что в ночь на 30 ноября колонна 20-тонных грузовых автомобилей с болгарскими и польскими номерами, которые везли полученные ими со склада НАТО боеприпасы, проследовала в направлении Козани.

«Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции, и есть большая вероятность, что это партия боеприпасов на Украину», — говорится в сообщении.

Также указывается, что жители этого района рассказали, что колонна в составе 20–25 грузовых машин проехала к складам НАТО и от них, и добавляется, что полиция Греции подтвердила перевозку боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти собираются поставить киевскому режиму дополнительное оружие.