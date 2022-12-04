Пешавар, Пакистан, 4 декабря, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Успешную контртеррористическую операцию осуществили силовики Пакистана, сообщает 4 декабря Синьхуа.

Israel Defense Forces Оружие боевиков

В ходе спецоперации пакистанские военные убили главаря террористов в округе Северный Вазиристан (провинция Хайбер-Пахтунхва). О проведённой операции сообщила накануне, 3 декабря, межведомственная служба по связям с общественностью пакистанской армии.

В службе рассказали, что операция проведена в районе Шева: в результате ликвидирован «небезызвестный главарь террористов по имени Мухаммад Нур по прозвищу Саракай». Также в ходе спецоперации изъяты боеприпасы и оружие.

Добавим, что Нур печально известен в Пакистане серией терактов, нацеленных на сотрудников силовых структур, а также похищением гражданских с целью выкупа. Ранее полиция Пакистана объявила боевика в розыск за причастность к терактам.