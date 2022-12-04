Вашингтон, 4 декабря, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Американские власти обвинили Тегеран в отсутствии интереса по переговорам о ядерной сделке и решили сосредоточить свое внимание «на других вопросах», заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли 3 декабря в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, Вашингтон собирается переключиться на протесты, проходящие на иранской территории. Кроме того, Малли утверждает, что США намерены мешать в приписываемых Ирану поставках, в рамках которых Тегеран якобы снабжает Россию своими вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не поставляла и не планирует в будущем поставлять России оружие для его использования российскими войсками в ходе специальной операции на Украине.