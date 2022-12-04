Хельсинки, 4 декабря, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Финляндия решила войти в НАТО главным образом из-за «ядерных угроз», которые якобы исходят со стороны России после начала специальной военной операции на украинской территории, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью агентству Kyodo.

Jan Leineberg Флаг Финляндии

Он утверждает, что после того, как спецоперация началась, «реальная ситуация с безопасностью в Европе изменилась». По словам Хаависто, в связи с этим финские власти задумались над тем, «что им предпринять и где найти поддержку» в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Такие вопросы, как утверждает министр, и побудили Хельсинки подать заявку в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что украинский кризис продемонстрировал слабость ЕС.