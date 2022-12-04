Вашингтон, 4 декабря, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Планы по переносу части производства за пределы Китая ускорила американская компания Apple. Об этом 3 декабря сообщает газета Wall Street Journal.

(сс) Fernando Coelho Apple

В последние недели компания Apple просит поставщиков активнее планировать сборку её продукции вне КНР, в других странах Азии. Одновременно Apple пытается снизить зависимость от сборщиков на Тайване, возглавляемых компанией Foxconn Technology Group.

Уточняется, что решение о выносе части производства за границы Китая было принято в связи с беспорядками на заводе по производству смартфонов iPhone в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань).

Также указывается, что Apple не чувствует себя комфортно, если производство связано лишь с одним местом. В компании рассчитывают на фоне создавшейся ситуации нарастить число сборщиков её продукции. При этом на роль сборщиков рассматриваются и китайские компании, среди которых Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тайваньский контрактный производитель Pegatron Corporation начал сборку смартфонов американской компании Apple на своём заводе в Индии.