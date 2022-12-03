Мадрид, 4 декабря, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Испанская полиция считает, что шесть писем со взрывчатыми веществами, разосланные по Испании в последние несколько дней, были отправлены из города Вальядолида (автономное сообщество Кастилия и Леон) на севере страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

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По его словам, отправитель пакетов пока не установлен.

С 24 ноября по 2 декабря такие письма были получены посольствами Украины и США в Мадриде, офисом испанского премьер-министра Педро Санчеса, министерством обороны королевства, а также оружейной компанией Instalaza и базой ВВС в Торрехон-де-Ардосе.