Тайбэй, 4 декабря, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Глава Совета по атомной энергии Тайваня Се Сяосин ушел в отпуск на время проведения расследования выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает 3 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

Army. mil Домогательства

Сразу после того как девять депутатов парламента выступили с совместным заявлением, в котором потребовали, чтобы Се Сяосин взял отпуск, чтобы облегчить проводящееся в отношении него расследование, чиновник написал заявление об отпуске на имя главы правительства.

Об обвинениях впервые стало известно в начале октября, когда местное новостное агентство Mirror Media опубликовало отчёты, в которых утверждалось, что чиновник подверг сексуальным домогательствам нескольких своих женщин-секретарей.

В отчётах упоминалось несколько подчиненных-женщин, использующих псевдонимы, которые обвиняли Се Сяосина в словесных домогательствах и говорили, что он часто преднамеренно физически прикасался к ним на рабочем месте, и что чиновник нанимал женщин в качестве своих секретарей только из-за их внешности и молодого возраста.

Чиновник, которому через несколько дней исполнится 72 года, отверг все обвинения.

После сообщений Mirror Media премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что правительство создаст специальную целевую группу для расследования этого дела, хотя с тех пор о дальнейших действиях не сообщалось.

Действующий на Тайване закон о гендерном равенстве в сфере занятости содержит норму об обязанности работодателя (а в данном случае это правительство), в случае поступления к нему информации о домогательствах на работе, немедленно принять все необходимые меры для их прекращения.

Напомним, что президентом Тайваня является женщина — Цай Инвэнь.