Донецк, 3 декабря, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Ясиноватая и посёлок Майорск в Донецкой Народной Республике были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 3 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел ВСУ населённого пункта Майорск был зарегистрирован в 17:40 мск со стороны населённого пункта Катериновка. Киевские боевики выпустили по посёлку 11 снарядов калибра 152 мм.

В 20:00 мск был зафиксирован обстрел киевскими карателями Ясиноватой со стороны населённого пункта Авдеевка. ВСУ выпустили по городу три снаряда калибра 122 мм.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мирный житель получил ранения при обстреле города Горловки в ДНР со стороны ВСУ.