Брюссель, 3 декабря, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Введение в действие соглашения о потолке для российской нефти будет происходить постепенно. Предполагается наличие переходного периода для танкеров, которые были загружены нефтетопливом из России до 5 декабря 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Согласно документу Еврокомиссии, введенные нормы потолка в размере 60 долларов за баррель не будут «применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года».

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза приняли соглашение об установлении потолка цен на российскую нефть. ЕС договорился, что его начальная величина составит 60 долларов за баррель. Она будет пересматриваться в соответствии с рыночными ценами. И всякий раз новая стоимость должна быть меньше на 5% рыночной цены.