Брюссель, 3 декабря, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Евросоюз примет меры к перевозчикам, которые будут ввозить нефть из России по цене выше предельно допустимой. Такие суда попадут под запрет на страховку на 90 дней, говорится в разъяснительных документах к принятому документу о потолке цен на российскую нефть.

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Так, оператору Евросоюза запретят «финансировать, страховать и обслуживать» судно под флагом третьей страны, перевозящее «российскую нефть или нефтепродукты по цене выше предельно допустимой» на срок до 90 дней. Он будет отсчитываться с момента разгрузки судна.

Под словами «третья страна» подразумевается государство, которое не поддержало решение о потолке цен на российскую нефть, принятое странами «Большой семерки» и ЕС.