Брюссель, 3 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Потолок цен на российскую нефть, установленный ЕС на уровне $60, всегда будет ниже её рыночной цены. Именно поэтому страны Евросоюза приняли такую сумму для российского энергоресурса. Такое пояснение дал высокопоставленный европейский источник, отвечая на вопрос журналистов о причине именно такого ценового потолка.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нынешний потолок цен в 60 долларов ниже, чем та цена, за которую Россия продает нефть с учетом скидки», — приводит слова источника РИА Новости.

При этом он отметил, что с учетом волатильности рынков, цены меняются ежедневно, поэтому такой механизм регулирования даст гарантию, что «потолок цен будет ниже рыночной цены российской нефти».

Напомним, страны ЕС договорились о введении с 5 декабря потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Такую же сумму установили для нефти, перевозимой по морю, страны «Большой семерки» и Австралия. При этом в ЕС введено эмбарго с 5 декабря на покупку нефти, перевозимой танкерами.