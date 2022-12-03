Минск, 3 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за гостеприимство, оказанное российским военнослужащим, прибывшим для прохождения совместной боевой подготовки.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Они действительно чувствуют себя здесь как дома, — цитирует Шойгу агентство БелТА. — Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большое военное слаживание».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащие ВС России и Белоруссии проходят совместную боевую подготовку как единая армия.