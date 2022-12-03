Лондон, 3 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании обратилось к властям королевства, требуя объяснить обстоятельства задержания российского бизнесмена в Лондоне. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на российских дипломатов.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

«Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», — процитировали журналисты обращение посольства РФ.

О задержании российского бизнесмена в Лондоне стало известно сегодня, 3 декабря. Его личность не раскрыли.

В британских СМИ сообщили, что его якобы обвинили в отмывании денег.