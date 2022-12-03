Посольство России отреагировало на задержание в Лондоне бизнесмена
Посольство РФ запросило данные о задержанном в Великобритании российском бизнесмене
Лондон, 3 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании обратилось к властям королевства, требуя объяснить обстоятельства задержания российского бизнесмена в Лондоне. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на российских дипломатов.
Марина Захарова ИА REGNUM
Вестминстерский дворец в Лондоне
«Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», — процитировали журналисты обращение посольства РФ.
О задержании российского бизнесмена в Лондоне стало известно сегодня, 3 декабря. Его личность не раскрыли.
В британских СМИ сообщили, что его якобы обвинили в отмывании денег.