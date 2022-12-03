Вашингтон, 3 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Территория Украины значительно сократится в результате конфликта с Россией. «Незалежная» будет занимать гораздо меньше места на карте, расположившись между Киевом и Львовом. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс для газеты Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — считает Рикардс.

В своем комментарии по Украине он отметил, что военнослужащие ВСУ плохо обучены ведению боевых действий. В настоящее время ВСУ несут большие потери.

При этом, по информации из Белого дома, ЕС и НАТО, «дела на Украине складываются относительно неплохо для Киева», что полностью расходится с реальным положением дел, несмотря на продолжающиеся поставки Западом оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о подготовке Польши к присоединению новых территорий, имея в виду Львовскую, Ивано-Франковскую и большую часть Тернопольской области. По словам Нарышкина, власти Польши якобы даже предпринимают попытки выяснить с помощью проведения референдумов отношение жителей этих территорий к присоединению их к западному соседу.