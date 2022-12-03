Санкт-Петербург, 3 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 3 декабря начался пожар в здании автомобильного центра «Ириновский». Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

76.mchs.gov.ru Пожар

«В одноэтажном размером 60×70 метров здании автоцентра происходит горение на площади 500 кв. метров… пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет. О возгорании сообщили в 17:27. Пожар прибыли тушить 35 спасателей, используется семь единиц техники.

Стоит отметить, что двумя часами ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль «Мерседес». Пожар потушили.