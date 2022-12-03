В Санкт-Петербурге загорелся автомобильный центр
Пожар в автомобильном центре в Санкт-Петербурге охватил 500 квадратных метров
Санкт-Петербург, 3 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 3 декабря начался пожар в здании автомобильного центра «Ириновский». Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.
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Пожар
«В одноэтажном размером 60×70 метров здании автоцентра происходит горение на площади 500 кв. метров… пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших нет. О возгорании сообщили в 17:27. Пожар прибыли тушить 35 спасателей, используется семь единиц техники.
Стоит отметить, что двумя часами ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль «Мерседес». Пожар потушили.