Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Экс-главу министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, дочь первого президента республики Мирчи Снегура Наталью Герман приняли на должность исполнительного директора Контртеррористического комитета ООН (КТИД). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба организации.

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«Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш подтвердил назначение Натальи Герман (Республика Молдавия) исполнительным директором КТИД с согласия Совета Безопасности», — говорится в сообщении.

Герман сменит ранее работавшую на данном посту представительницу Бельгии Мишель Конинкс.

Напомним, Снегур был президентом Молдавии с 1990 по 1997 год. Его дочь возглавила внешнеполитическое ведомство республики в 2009 году и руководила им до 2016 года. В 2017 году она стала спецпредставителем и главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Средней Азии.