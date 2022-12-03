Донецк, 3 декабря, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Мирная жительница города Донецка получила ранения в результате обстрела Куйбышевского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 декабря сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.

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«В Куйбышевском районе Донецка ранена мирная жительница», — говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.

Также в штабе обороны ДНР сообщили о ранении мирного жителя Волновахи, пострадавшего при контакте с взрывоопасным предметом.

Ранее сообщалось, что киевские боевики обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР. По информации СЦКК ДНР, ВСУ нанесли удары по Донецку, Горловке, Гольмовскому, Каштановому, Широкой Балке и Ясиноватой.