Москва, 3 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. На территории Африки разместят два российских телескопа для наблюдения за космическим мусором. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН в своём телеграм-канале.

Commons.wikimedia.org Земля в окружении космического мусора

Отмечается, что ранее в вузе состоялась встреча с участием представителей посольства Нигерии в Москве, Минобрнауки России и государственной корпорации «Роскосмос», и добавляется, что гостям института показали малоапертурный обзорный телескоп, который предназначается для наблюдения объектов космического мусора с территории Нигерии.

«В рамках первого этапа инициативы ООН ISONscope планируется размещение двух российских телескопов в развивающихся странах Африканского континента», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что установку панелей солнечных батарей iROSA начали американские астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада на МКС.