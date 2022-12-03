Джелалабад, Афганистан, 3 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В городе Джелалабаде (провинция Нангархар, Афганистан) 3 декабря прогремел взрыв, передаёт Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Как сообщили источники в местной службе безопасности, инцидент произошёл рядом с храмом сикхов (исповедуют религию сикхизм).

В результате взрыва погибли люди, но ни их число, ни число раненых пока не названо.

В Афганистане ранее взрыв прогремел в шестом полицейском округе Кабула, в результате чего погиб один и пострадали ещё два мирных жителя.