Вашингтон, 3 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В США на предстоящей неделе заслушают секретный брифинг по Украине, сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно полученной информации, американские сенаторы заслушают секретный брифинг по Украине в следующую среду, 7 декабря. Мероприятие, как ожидается, пройдет на фоне того, как администрация США пытается добиться выделения дополнительной помощи киевскому режиму.

Ранее в Белом доме заявили о переговорах с Конгрессом о выделении Украине дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники и партнеры по НАТО предоставили Украине военную помощь, оцениваемую в $40 млрд.

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