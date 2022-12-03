Москва, 3 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. На сегодня встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, провести которую главы государств договорились в декабре, пока не согласована. Об этом 3 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Официальный представитель Кремля добавил, что возможно общее мероприятие.

«Возможно мероприятие общее, оно сейчас согласовывается, когда оно будет согласовано, мы сообщим», ― пообещал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Он был посвящён вопросам двустороннего сотрудничества, включая импортозамещение, реализацию союзных программ, проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах.

Главы государств также договорились встретиться в декабре.