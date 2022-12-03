Лакхнау, Индия, 3 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и ещё девять получили травмы в результате дорожной аварии в Индии, передаёт 3 декабря NDTV.

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Инцидент произошёл на трассе Агра — Джайпур в штате Уттар-Прадеш по вине водителя джипа, который уснул за рулём и произвёл столкновение с грузовым автомобилем.

В джипе ехал на свадьбу жених с семьёй: трое из его родственников погибли, водитель скончался в больнице.