Москва, 3 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Министерству сельского хозяйства РФ выделят дополнительные средства на компенсацию вложений при создании объектов агропрома и их модернизации.

Светлана Шаповалова АПК

Предоставление денежных средств одобрено правительством РФ. Источником станет резервный фонд правительства, сообщила 3 декабря его пресс-служба.

Отмечено, что, помимо этого, на компенсацию затрат на создание объектов АПК получат денежные субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования субъекты РФ.

В правительстве России отметили, что меры поддержки предоставляются в рамках ускоренного процесса импортозамещения, а также повышения конкурентоспособности сельхозпродукции из России как внутри страны, так и на международных рынках.

Поддержка агропрома также будет способствовать стимулированию роста производства основных видов сельхозпродукции и повышению финансовой устойчивости аграриев и фермеров.